Свердловские спортсмены, которые станут призерами Олимпиады в Южной Корее, получат вознаграждение от региона

16.01.18 14:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 января. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области наградят спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Южной Корее и займут там призовые места, заявил губернатор региона Евгений Куйвышев на пресс-конференции во вторник.

"Если наши уральские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде, обязательно по итогам Олимпиады, если они займут соответствующие места, как было и прежде, получат вознаграждение в том объеме, в котором всегда получали наши олимпийцы и паралимпийцы", - отметил Е.Куйвашев.

По его словам, вознаграждения будут выплачены из тех же источников, что и раньше. "Это будет региональный бюджет, это будет фонд высоких спортивных достижений", - добавил губернатор.