Власти Тамбовской области на дополнительные пособия семьям с детьми направят 150 млн рублей

16.01.18 15:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 января. Interfax-Russia.ru - В Тамбовской области в этом году на меры социальной поддержки семей с детьми выделено 150 млн рублей, сообщила на пресс-конференции начальник управления социальной защиты и семейной политики региона Анна Орехова.

По ее словам, с 1 января 2018 года семьи, в которых родится ребенок, могут использовать средства федерального материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования детей от двух месяцев до исполнения трех лет и получение ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка до полутора лет.

Выплату на первого и второго ребенка смогут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Размер выплаты в 2018 году составляет 8634 рубля. Выплата назначается сроком на один год.

На Тамбовщине уже действует ряд региональных и федеральных мер, стимулирующих семьи к рождению детей. Наиболее существенными из них являются: федеральный и региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка до трех лет в размере 8 тыс. рублей, полное субсидирование процентной ставки при строительстве жилья многодетным семьям.

Кроме того, по инициативе главы региона Александра Никитина с начала прошлого года в области введено ежемесячное пособие на первых детей от полутора до трех лет, рожденных матерью до 25 лет, в размере 3 тыс. рублей.