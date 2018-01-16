Двое детей и две женщины погибли при пожарах в Липецкой области

16.01.18 15:34

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16 января. Interfax-Russia.ru - Следователи в Липецкой области устанавливают обстоятельства гибели двух женщин и двух детей при пожарах, сообщает во вторник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, вечером 15 января в одной из квартир многоэтажного дома в Липецке, где проживала 31-летняя женщина с четырехлетним сыном, произошло возгорание. При тушении пожара в выгоревшей дотла комнате были обнаружены тела хозяйки квартиры и ее ребенка. По предварительным данным, они скончались во сне от отравления угарным газом.

"Причина возгорания устанавливается. Известно, что семья пользовалась обогревателем, который находился в комнате, где спали мать с сыном. Кроме этого, их кровать была обвита гирляндой", - говорится в сообщении.

Еще одна подобная трагедия произошла в Елецком районе. В ночь на 14 января в селе Казаки при пожаре в частном доме погибли 29-летняя гостья с пятилетней дочерью. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.