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16.01.18 15:47
Балканский циклон несет в Крым сильные осадки и ураганный ветер
"В связи с прохождением балканского циклона 17 и 18 января в Крыму ожидаются сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, 18 января местами очень сильные осадки. В отдельных районах туман, гололед, отложение мокрого снега. Усиление южного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с, 18 января - порывы до 28 м/с", - говорится в пресс-релизе.
Это уже второе экстренное предупреждение в Крыму за последнее время. Арктический воздух 13-15 января принес на полуостров похолодание: выпал снег, была метель, дул северо-восточный ветер скоростью 17-22 м/с, c порывами до 25 м/с. Паромная переправа через Керченский пролив не работала 39 часов из-за шквалов.
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