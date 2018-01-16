|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.01.18 16:17
Тульский молочный комбинат начал выпуск и продажу сыров
Сумма вложений в проект составила 454 млн рублей, говорится в сообщении со ссылкой на председателя совета директоров компании Александра Ширинкина. Открытие нового производства позволило создать 16 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность число работников возрастет до 50.
Как уточнили "Интерфаксу" в дирекции молкомбината, на предприятии изготавливаются сыры длительного хранения. В настоящее время выпускается 350 кг сыра в сутки, по проекту к концу 2018 года предполагается производить до 39 т в месяц.
Как говорится в пресс-релизе, первая партия сыра поступила в продажу 20 декабря прошлого года. Сообщается также, что "в настоящее время комбинат, выполнив работы первого этапа, проводит тестовые выработки новой продукции".
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства сыров правительство Тульской области и руководство АО "Тульский молочный комбинат" подписали в 2016 году на Петербургском экономическом форуме.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
Interfax-Russia.ru – Четыре человека погибли, 11 пострадали после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе около станции метро "Славянский бульвар" в Москве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket