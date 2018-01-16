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16.01.18 16:17

Тульский молочный комбинат начал выпуск и продажу сыров

© РИА Новости. Владимир Песня
16 января. Interfax-Russia.ru - АО "Тульский молочный комбинат" приступил к производству и реализации сыров, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сумма вложений в проект составила 454 млн рублей, говорится в сообщении со ссылкой на председателя совета директоров компании Александра Ширинкина. Открытие нового производства позволило создать 16 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность число работников возрастет до 50.

Как уточнили "Интерфаксу" в дирекции молкомбината, на предприятии изготавливаются сыры длительного хранения. В настоящее время выпускается 350 кг сыра в сутки, по проекту к концу 2018 года предполагается производить до 39 т в месяц.

Как говорится в пресс-релизе, первая партия сыра поступила в продажу 20 декабря прошлого года. Сообщается также, что "в настоящее время комбинат, выполнив работы первого этапа, проводит тестовые выработки новой продукции".

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства сыров правительство Тульской области и руководство АО "Тульский молочный комбинат" подписали в 2016 году на Петербургском экономическом форуме.



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