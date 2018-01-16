По делу "Седьмой студии" допрошено 240 свидетелей

16.01.18 16:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

16 января. Interfax-Russia.ru - Следствие допросило 240 свидетелей и 154 раза обратилось в суд за разрешениями для проведения различных действий в рамках расследования дела "Седьмой студии".

"Только за последний период следствие допросило 120 свидетелей, за предыдущие два продления (меры пресечения - ИФ) - еще 120, то есть всего 240. Было произведено 60 выемок в этот раз и 60 до этого. Кроме того, 81 раз в эти три месяца и еще 73 раза до этого следствие обращалось в суд для получения разрешения на проведение различных действий", - сообщила адвокат одного из фигурантов дела, первого генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, в Басманном суде.