16.01.18 16:31

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

16 января. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе, сообщила министр образования РФ Ольга Васильева.

"Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева", - сказала О.Васильева журналистам в Перми, куда она прибыла из-за происшествия с дракой в школе.

Она также отметила, что в этой школе сильная система безопасности.

"В школе очень сильная система безопасности, как и в других пермских школах", - сказала О.Васильева.

"Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим - о воспитании наших детей", - добавила она.