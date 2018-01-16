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16.01.18 16:31
Медведев взял на контроль инцидент в пермской школе
"Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева", - сказала О.Васильева журналистам в Перми, куда она прибыла из-за происшествия с дракой в школе.
Она также отметила, что в этой школе сильная система безопасности.
"В школе очень сильная система безопасности, как и в других пермских школах", - сказала О.Васильева.
"Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нам нужно больше заниматься тем, о чем мы очень много говорим - о воспитании наших детей", - добавила она.
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