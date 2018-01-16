Калининградский аэропорт "Храброво" в 2017г увеличил пассажиропоток на 14%

16.01.18 16:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 января. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2017 года увеличило пассажиропоток на 13,9% в сравнении с 2016 годом - до 1 млн 780 тыс. человек, сообщила пресс-служба компании.

Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 1 млн 658 тыс. человек, увеличившись на 10% по сравнению с 2016 годом. На международных линиях перевезено более 130 тыс. человек (рост на 10%).

Ожидается, что в 2018 году пассажиропоток аэропорта "Храброво" будет соответствовать отраслевым тенденциям и увеличится на 5-5,2%, при этом на международных направлениях его рост составит 6,5-7%.