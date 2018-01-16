Крымский содовый завод в 2017г увеличил выпуск кальцинированной соды на 5%

16.01.18 17:11

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "Крымский содовый завод" ("Крымсода", Красноперекопск, Крым) в 2017 году увеличило производство кальцинированной соды на 5,1% - до 608 тыс. тонн, говорится в материалах предприятия.

В том числе, производство кальцинированной соды марки "А" (высший сорт) сократилось за год на 0,3% - до 386,5 тыс. тонн.

Ранее представитель завода пояснял "Интерфаксу", что динамика производства соды марок "А" и "Б" обусловлена перераспределением объемов реализации продукции для обеспечения спроса потребителей.

Также сообщается, что "Крымсода" в 2017 году увеличила выпуск натрия двууглекислого (пищевой соды) на 6,2% - до 26,72 тыс. тонн. Производство пищевой соли выросло на 19,2% и достигло 26,98 тыс. тонн.

Объем реализации продукции за 2017 год составил порядка 6,838 млрд рублей против 6,436 млрд рублей в 2016 году (рост на 6,3%).