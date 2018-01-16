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16.01.18 17:11
Крымский содовый завод в 2017г увеличил выпуск кальцинированной соды на 5%
В том числе, производство кальцинированной соды марки "А" (высший сорт) сократилось за год на 0,3% - до 386,5 тыс. тонн.
Ранее представитель завода пояснял "Интерфаксу", что динамика производства соды марок "А" и "Б" обусловлена перераспределением объемов реализации продукции для обеспечения спроса потребителей.
Также сообщается, что "Крымсода" в 2017 году увеличила выпуск натрия двууглекислого (пищевой соды) на 6,2% - до 26,72 тыс. тонн. Производство пищевой соли выросло на 19,2% и достигло 26,98 тыс. тонн.
Объем реализации продукции за 2017 год составил порядка 6,838 млрд рублей против 6,436 млрд рублей в 2016 году (рост на 6,3%).
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