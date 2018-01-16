Вагоны с углем сошли с рельсов в Приамурье

16.01.18 17:15

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16 января. Interfax-Russia.ru - Сход с рельсов 13 вагонов грузового поезда произошел на неэлектрифицированном участке железной дороги в Тындинском районе в Амурской области, сообщили во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ГУ МЧС России по региону.

"Сход вагонов произошел в 8 км от станции Юктали на перегоне Тас-Юрях - Юктали. В составе грузового поезда 57 вагонов, из которых с рельсов сошли 13 вагонов с углем без опрокидывания", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержка пассажирских поездов пока не прогнозируется.