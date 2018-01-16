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16.01.18 17:43

Учительница в Татарстане отсудила свое право на сокращенные часы преподавания татарского языка

© РИА Новости. Андрей Старостин
16 января. Interfax-Russia.ru - Лаишевский районный суд Татарстана встал на сторону учительницы татарского языка Муниры Садыковой, потребовавшей восстановить ей количество часов преподавания татарского языка и литературы, которые были сокращены после запрета обязательного преподавания татарского языка.

В суде интересы заявительницы представлял адвокат Руслан Нагиев и сын М.Садыковой - практикующий юрист Ильдус Садыков.

Р.Нагиев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что женщина судилась с работодателем - Столбищенской средней общеобразовательной школой имени Героя Советского Союза А.П.Малышева Лаишевского района.

В суде от имени школы выступал директор. В качестве третьего лица была привлечена прокуратура района.

"Женщина работает в этой школе с 1995 года. После запрета обязательного преподавания татарского языка ей было сокращено количество часов преподавания татарского языка в нарушении трудового договора. Директор школы при принятии этого решения сослался на предписание прокуратуры о добровольном изучении татарского языка", - пояснил Р.Нагиев.

Заявительница не согласилась с этим решением и обратилась в суд за восстановлением сокращенных ей часов преподавания татарского языка.

В результате суд отменил решение директора школы и предписал восстановить сокращенные рабочие часы М.Садыковой. Кроме того, учительница взыскала компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей.

Прокуратура Лаишевского района поддержала М.Садыкову и подтвердила законность исковых требований.

Р.Нагиев также сообщил, что вторая сторона - директор школы остался не удовлетворен результатами судебного заседания и, скорее всего, обжалует вынесенное судом решение в пользу учительницы.

"Сегодня был создан прецедент. Учителя татарского языка, которые считают, что их права были нарушены, также могут обратиться в суд за их восстановлением", - заключил адвокат.

На сессии Госсовета Татарстана в конце ноября 2017 года прокурор республики Илдус Нафиков сообщил депутатам, что школьники региона перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык.

"Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю", - уточнил И.Нафиков.

Кроме того, он сообщил, что прокуратура, проведя проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявила нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

И.Нафиков подчеркивал, что во всех школах, кроме одной, меры по устранению нарушений закона уже приняты.



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