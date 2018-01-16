Сильный ветер может остановить работу переправы в Крым 17-18 января

16.01.18 17:43

© РИА Новости. Александр Полегенько

16 января. Interfax-Russia.ru - Паромы в Керченском проливе между Крымским полуостровом и Краснодарским краем могут ходить с перебоями в середине текущей недели из-за сильного ветра, сообщила во вторник компания-оператор переправы.

"С вечера 17 и до второй половины дня 18 января прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 25 м/с. Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов. Пассажирам рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу с учетом данного прогноза", - говорится в пресс-релизе "Морской дирекции".

Крымское управление МЧС РФ ранее объявило экстренное предупреждение на полуострове на ближайшие два дня.

"В связи с прохождением балканского циклона 17 и 18 января в Крыму ожидаются сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, 18 января местами очень сильные осадки. В отдельных районах туман, гололед, отложение мокрого снега. Усиление южного ветра с переходом на северо-западный 20-25 м/с, 18 января - порывы до 28 м/с", - сообщили спасатели.

Это уже второе экстренное предупреждение в Крыму за последнее время. Арктический воздух 13-15 января принес на полуостров похолодание: выпал снег, была метель, дул северо-восточный ветер скоростью 17-22 м/с, c порывами до 25 м/с. Паромная переправа через Керченский пролив не работала 39 часов из-за шквалов.