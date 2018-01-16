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Члены ОПГ, обналичившие средства маткапитала на 5,5 млн рублей, осуждены в Великом Новгороде

© РИА Новости. Виталий Белоусов
16 января. Interfax-Russia.ru - В Великом Новгороде вынесен приговор организатору и участникам преступной группы за хищение бюджетных денег путем обналичивания средств материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

Главарь группировки Александр Константинов и шестеро ее членов признаны виновными в мошенничествах при получении выплат, совершенных ОПГ, а также в покушении на мошенничество (по ч. 4 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

"Приговором суда А.Константинову по совокупности преступлений назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей с лишением права заниматься сделками с недвижимостью 3 года", - говорится в сообщении.

Остальным шестерым участникам ОПГ в зависимости от количества совершенных преступлений и роли в преступной группе назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4,2 до 6 лет в колониях общего и строгого режимов со штрафами от 70 до 300 тыс. рублей, с лишением права заниматься сделками с недвижимостью 3 года. Кроме того, участница группировки Людмила Попова приговорена к условному наказанию с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Как отмечает пресс-служба, по ч. 1, 2 ст. 210 РФ (создание преступного сообщества и участие в нем) подсудимые оправданы в связи с отсутствием состава преступления. По ч. 4 ст. 159.2 УК РФ А.Константинов оправдан из-за непричастности к совершению преступления.

Судом установлено, что А.Константинов, являясь директором и учредителем ООО "Центр недвижимости", разработал план по обналичиванию средств маткапитала. Для этого он создал ОПГ из десяти человек.

"Члены группы подыскивали женщин-участниц государственной программы поддержки семьям и предлагали помощь в приобретении жилья на средства маткапитала. После этого преступники за счет средств ООО "Центр недвижимости" под видом займа, выданного женщинам, приобретали жилье стоимостью от 100 до 300 тыс. рублей, которое впоследствии оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения", - говорится в сообщении.

Всего члены ОПГ совершили 48 таких фиктивных сделок, в результате чего похищены бюджетные деньги на сумму более 5,5 млн рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.



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