|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.01.18 06:11
Нетрезвый пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту летевшего на Камчатку самолета
"Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении дебошира уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 15 января на рейсе "Аэрофлота" SU1730.
"Пассажир бизнес-класса находился с явными признаками алкогольного опьянения. Он нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников", - подчеркивает пресс-служба.
Командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, помогли экипажу.
"Нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в камчатский аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции", - сказано в сообщении.
В результате медицинского освидетельствования подтвержден факт алкогольного опьянения буйного пассажира.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket