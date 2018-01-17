Сборная России по фристайлу приедет на Сахалин для подготовки к Олимпиаде

17.01.18 06:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 января. Interfax-Russia.ru - Сборная России по фристайлу приедет на Сахалин для заключительного этапа подготовки к зимней Олимпиаде-2018, которая 9 февраля стартует в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте Федерации фристайла России.

В конце прошлой недели президент Федерации фристайла России Алексей Курашов посетил Сахалин, где обсудил вопросы "развития фристайла и подготовки сборной команды России к Олимпийским играм".

"Одной из ключевых тем рабочих встреч А. Курашова на Сахалине стало обсуждение заключительного этапа подготовки сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс к Олимпийским играм в Корее с 1 по 15 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

"Мы должны максимально эффективно провести это сбор и обеспечить достойные проводы наших спортсменов на Олимпиаду. Наш диалог с властями Сахалинской области проходит конструктивно, причем это относится не только к проведению заключительного этапа подготовки сборной команды России по фристайлу к Олимпийским играм в Корее. Сахалинская область - это стратегический регион развития фристайла в России, особенно с учетом того факта, что Олимпийские игры в 2022 году пройдут в Китае", - приводятся слова А.Курашова.

Сахалинские власти заверили гостя, что "все будет реализовано на самом высоком уровне и по материально-технической базе, и по организации процесса подготовки спортсменов, чтобы они смогли эффективно здесь потренироваться".