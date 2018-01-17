Восстановлено движение на железнодорожном участке в Приамурье, где с рельсов сошли вагоны

17.01.18 06:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 января. Interfax-Russia.ru - Завершены восстановительные работы на железнодорожном перегоне в Тындинском районе, где во вторник вечером с рельсов сошли вагоны с углем, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В Тындинском районе ликвидировали последствия схода вагонов грузового состава. На месте аварии проводились восстановительные работы. В ликвидации последствий схода вагонов были задействованы 54 человека, 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Сход вагонов произошел во вторник в 15:00 по московскому времени в 8 км от станции Юктали на перегоне Тас-Юрях - Юктали. Грузовой поезд, в составе которого 57 вагонов, следовал по маршруту Ленинск-Кузнецкий-Ванино.

Однопутный участок Хани - Тында, где произошел сход, не электрифицирован. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.