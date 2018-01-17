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17.01.18 06:42
Доследственная проверка начата после схода вагонов с углем в Приамурье
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"На место схода выехали следователи Тындинского следственного отдела на транспорте для проведения осмотра места происшествия. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении.
Сход вагонов с углем грузового поезда, в составе которого 57 вагонов, произошел в 15:00 по московскому времени в 8 км от станции Юктали на перегоне Тас-Юрях - Юктали.
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