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17.01.18 06:56
Движение пассажирского транспорта на автодороге "Сибирь" в Кемеровской области ограничено из-за метели
Ограничение введено в связи со сложными метеоусловиями на территории региона - снег, метель, видимость до 50 метров. Изначально движение было ограничено с 7:00 до 9:00 по местному времени, однако затем его продлили до 12:00 (8:00 Мск).
Согласно сообщению, для устранения последствий снегопада привлечено более 100 единиц дорожной техники, на затяжных подъемах работает более 10 единиц тяжелой техники.
"Сибуправтодор" просит водителей по возможности воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
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