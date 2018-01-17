Движение пассажирского транспорта на автодороге "Сибирь" в Кемеровской области ограничено из-за метели

17.01.18 06:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 января. Interfax-Russia.ru - Движение междугороднего пассажирского автотранспорта на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах Кемеровской области ограничено, сообщает пресс-служба "Сибуправтодора".

Ограничение введено в связи со сложными метеоусловиями на территории региона - снег, метель, видимость до 50 метров. Изначально движение было ограничено с 7:00 до 9:00 по местному времени, однако затем его продлили до 12:00 (8:00 Мск).

Согласно сообщению, для устранения последствий снегопада привлечено более 100 единиц дорожной техники, на затяжных подъемах работает более 10 единиц тяжелой техники.

"Сибуправтодор" просит водителей по возможности воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.