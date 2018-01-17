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17.01.18 07:36
Зарплаты ряда категорий бюджетников проиндексируют с 2018 года в Туве
"С 1 января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются майские указы (ветеринары, водители, программисты, работники ЖКХ). По предварительным расчетам, заработная плата будет проиндексирована на 4%. Для этого в республиканском бюджете на 2018 год заложены 172,8 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным властей, индексация на 4% не относится к тем работникам бюджетной сферы, которые попадают под перечень поручений о доведении МРОТ до 85% прожиточного минимума населения (уборщики, нянечки, дворники, истопники). На данные цели в бюджете республики на 2018 год также предусмотрены дополнительные средства.
"Индексация заработной платы в Туве отчасти будет компенсировать денежные доходы, а также сбережения граждан, в связи с повышением цен", - подчеркивается в пресс-релизе.
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