Зарплаты ряда категорий бюджетников проиндексируют с 2018 года в Туве

17.01.18 07:36

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 января. Interfax-Russia.ru - Зарплата ряда категорий бюджетников в Туве с 2018 года будет проиндексирована на 4%, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

"С 1 января 2018 года будет проиндексирована заработная плата работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются майские указы (ветеринары, водители, программисты, работники ЖКХ). По предварительным расчетам, заработная плата будет проиндексирована на 4%. Для этого в республиканском бюджете на 2018 год заложены 172,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, индексация на 4% не относится к тем работникам бюджетной сферы, которые попадают под перечень поручений о доведении МРОТ до 85% прожиточного минимума населения (уборщики, нянечки, дворники, истопники). На данные цели в бюджете республики на 2018 год также предусмотрены дополнительные средства.

"Индексация заработной платы в Туве отчасти будет компенсировать денежные доходы, а также сбережения граждан, в связи с повышением цен", - подчеркивается в пресс-релизе.