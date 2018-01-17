Движение автобусов ограничили в Хакасии из-за метели

17.01.18 07:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 января. Interfax-Russia.ru - Третьи сутки в Республике Хакасия не прекращается сильный ветер со снегом, в результате чего принято решение об ограничение движения транспорта на автодорогах в двух районах, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

"В связи со сложной метеорологической обстановкой из-за метели, снежных заносов и ограниченной видимости 17 января на дороге Абакан - Саяногорск и в направлениях Саяногорск - Бея, Белый Яр - Бея ограничено движение маршрутных автобусов. Такое решение принято для обеспечения безопасности перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным властей, сильный ветер в республике не прекращается третьи сутки, в связи с этим дорожные подрядные организации работают в круглосуточном усиленном режиме. На данный момент количество спецтехники на автодорогах увеличивается, и работы будут продолжены до полной расчистки.