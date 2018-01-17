Крещенские купания пройдут в Томской области при 40-градусных морозах

17.01.18 07:56

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 января. Interfax-Russia.ru - Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Томской области со ссылкой на местный Гидрометцентр предупреждает о сильных морозах в ближайшие дни, в том числе во время крещенских купаний.

"18 января по северо-востоку, с 19 по 24 января по большей части территории Томской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха от минус 33 до минус 38 градусов по Цельсию, местами сильные морозы от минус 40 до минус 45 градусов", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами.

В свою очередь пресс-служба администрации города сообщает, что крещенские купания пройдут 19 января, в пятницу, в центре города - прорубь с освященной водой будет организована на Белом озере. Также состоится Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера.

"Для организации купаний на озере смонтируют деревянные сходни и установят две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания томичи смогут согреться горячим чаем и приобрести свежую выпечку", - говорится в сообщении.