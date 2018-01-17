Военный парк "Патриот" с партизанской деревней и тропой разведчика создадут на Сахалине

17.01.18 08:28

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 января. Interfax-Russia.ru - Филиал военного парка "Патриот", который работает в Москве, по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу построят на юге Сахалина, сообщает в среду пресс-служба областного государственного учреждения "Центр технических видов спорта" (ЦТВС) - оператор проекта.

"Сахалинский "Патриот" реализуют при поддержке 68-го армейского корпуса и правительства Сахалинской области. Согласно разработанной совместно дорожной карте парк должен открыться уже в этом году. Соответствующие распоряжения даны начальником штаба, первым заместителем командующего Восточного военного округа генерал-лейтенантом Александром Чайко", - говорится в сообщении.

Площадкой для реализации проекта станет аэродром Пушистый (Корсаковский район), который является базой ЦТВС.

В рамках проекта планируется создать: многофункциональный стрелковый тир, выставочную площадку для военной техники и вооружения, пейнтбольную площадку, полосу препятствий, тропу разведчика, трассы для авто- и мотокросса, парашютную площадку, зону семейного отдыха, полевой молодежный лагерь, партизанскую деревню.

Все это будет оснащено необходимой инфраструктурой (электроснабжение, туалеты, парковки и прочее).

Затраты на создание военного парка возьмет на себя Минобороны РФ, сахалинским властям также предложено поучаствовать в финансировании проекта, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, на базе ЦТВС действуют шесть бесплатных детских секций, в том числе самолетная, где дети обучаются летному делу.