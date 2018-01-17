Новые американские санкции создадут сложности для российской оборонки

17 января. Interfax-Russia.ru - Российская "оборонка" столкнется с трудностями после введения новых американских санкций, но прогноз на будущее оптимистичен, заявил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
"Да, это сложности, но мы должны находить компромиссные решения, которые будут обеспечивать поставку нашей продукции",- сказал он, отвечая на вопрос агентства о влиянии новых санкций США на российский оборонно-промышленный комплекс.
"В целом, прогноз оптимистичный",- отметил министр.
Накануне глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов заявил "Интерфаксу", что новые американские санкции "не будут удушающими, но будут болезненными".
"Российские оборонные предприятия продолжат развиваться и существовать, но, конечно, им станет сложнее", - отметил А.Арбатов.
Ожидается, что США объявят о новых санкциях в отношении России 29 января.
"Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров", - заявил в декабре в интервью газете "Коммерсант" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, говоря о новых американских санкциях.
Осенью госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.
Как сообщалось, к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.
В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 году у России появились новые партнеры - "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".
В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.