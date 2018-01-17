Глава Кемерово временно запретил проезд большегрузам через город из-за снегопада

17.01.18 09:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Въезд в Кемерово большегрузного транспорта со стороны Ленинск-Кузнецкого и Новосибирского въездов временно ограничен по решению главы города Ильи Середюка, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"Движение ограничено в связи с погодными условиями и будет действовать до 21:00 по местному времени (17:00 мск). На въездных трассах определены площадки для временной стоянки", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что за прошедшие сутки сотрудники городской службы спасения помогли 16 фурам, которые не могли проехать из-за снегопада.

В свою очередь Кемеровский гидрометцентр сообщает, что за прошедшие двое суток выпало почти две декадные нормы, высота снежного покрова в столице Кузбасса выросла до 0,5 метра.

Ранее в связи со снегопадами временное ограничение движения междугороднего пассажирского автотранспорта на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах Кемеровской области.