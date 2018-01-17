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17.01.18 09:12
Глава Кемерово временно запретил проезд большегрузам через город из-за снегопада
"Движение ограничено в связи с погодными условиями и будет действовать до 21:00 по местному времени (17:00 мск). На въездных трассах определены площадки для временной стоянки", - говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что за прошедшие сутки сотрудники городской службы спасения помогли 16 фурам, которые не могли проехать из-за снегопада.
В свою очередь Кемеровский гидрометцентр сообщает, что за прошедшие двое суток выпало почти две декадные нормы, высота снежного покрова в столице Кузбасса выросла до 0,5 метра.
Ранее в связи со снегопадами временное ограничение движения междугороднего пассажирского автотранспорта на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах Кемеровской области.
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