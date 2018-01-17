Смог ожидается в Свердловской области до конца недели

17.01.18 09:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 января. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области до вечера пятницы.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности.

Отмечается, что в настоящее время смога на территории Свердловской области нет.