Школа в Перми, где произошла резня, возобновит работу с четверга

17.01.18 09:56

© РИА Новости. Игорь Катаев

17 января. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс в пермской школе №127, где двое подростков устроили поножовщину с 15 пострадавшими, возобновится в полном объеме с четверга.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" директор учебного заведения Татьяна Цейтлина, сегодня на территории школы ещё продолжаются проверочные мероприятия, однако в четверг школьники приступят к обучению.

"Сегодня у нас музейные экскурсии, а завтра мы уже начинаем учиться", - сказала Т.Цейтлина.