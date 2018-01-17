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17.01.18 10:07
Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима
"Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным <...> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - огласила приговор судья Людмила Яшина.
При этом Г.Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года.
Также судья постановила выплатить по 400 тыс. рублей каждой из трех семей потерпевших.
Оглашались только вводная и резолютивная части приговора, так как дело слушалось в закрытом режиме.
Выступая 10 января с последним словом, Г.Грозовский заявил, что, по его мнению, "самого события преступления нет как такового" и что он рассчитывает на "человеческое понимание и справедливое решение". Текст последнего слова распространила защита священника.
Как сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник, прокурор в ходе прений просил приговорить Г.Грозовского к 15 годам заключения в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 12 лет.
Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило в отношении Г.Грозовского уголовное дело в ноябре 2013 года, сообщило о завершении его расследования в июне 2017 года.
По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, Г.Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких лиц, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Г.Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия".
Поскольку Г.Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
17 сентября 2016 года Г.Грозовский был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург, а ранее - экстрадирован в Россию из Израиля. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.
На время проведения следствия священник был отстранен от служения.
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