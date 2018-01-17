Предъявили обвинение: пермских подростков подозревают в групповом покушении на убийство
  
Ценные находки: археологи обнаружили древние захоронения на Алтае и в Туве
   
Им не холодно: в МЧС Якутии рассказали, как местные жители переносят зиму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
06.12.17   10:49

22.11.17   16:46

09.11.17   17:22
 
Главные события
17.01.18 10:07

Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима

© РИА Новости. Александр Гальперин
17 января. Interfax-Russia.ru - Приозерский городской суд Ленинградской области в среду огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому, дело которого расследовалось более четырёх лет.

"Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным <...> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - огласила приговор судья Людмила Яшина.

При этом Г.Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года.

Также судья постановила выплатить по 400 тыс. рублей каждой из трех семей потерпевших.

Оглашались только вводная и резолютивная части приговора, так как дело слушалось в закрытом режиме.

Выступая 10 января с последним словом, Г.Грозовский заявил, что, по его мнению, "самого события преступления нет как такового" и что он рассчитывает на "человеческое понимание и справедливое решение". Текст последнего слова распространила защита священника.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник, прокурор в ходе прений просил приговорить Г.Грозовского к 15 годам заключения в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 12 лет.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило в отношении Г.Грозовского уголовное дело в ноябре 2013 года, сообщило о завершении его расследования в июне 2017 года.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, Г.Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких лиц, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Г.Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия".

Поскольку Г.Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

17 сентября 2016 года Г.Грозовский был доставлен из Москвы в Санкт-Петербург, а ранее - экстрадирован в Россию из Израиля. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

На время проведения следствия священник был отстранен от служения.



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.18 14:38
Сайт mos.ru предоставляет 222 услуги и сервиса - Собянин
.
  17.01.18 14:27
Московские эксперты за год выявили 600 новых сайтов, нарушающих авторские права
.
  17.01.18 11:32
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
.
  17.01.18 10:51
Инновационные светофоры появились еще на 25 пешеходных переходах в Москве
.
  16.01.18 16:27
По делу "Седьмой студии" допрошено 240 свидетелей
.
  16.01.18 15:55
Крещенские купания в Москве пройдут на 59 площадках
.
  16.01.18 12:57
Минкультом РФ заявлен иск на 133 млн рублей по делу "Седьмой студии"
.
  16.01.18 12:34
Погода с температурой 7-9 градусов мороза ожидается в Крещенскую ночь в столице
.
  16.01.18 12:11
Движение транспорта у Елоховского собора ограничат в Москве 18 и 19 января
.
  16.01.18 11:54
Станции Кольцевой линии московского метро признают памятниками архитектуры


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации    |    Запрещено для детей    |    Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket