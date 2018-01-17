Подростков, учинивших резню в пермской школе, арестовали на два месяца

17.01.18 11:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 января. Interfax-Russia.ru - Мотовилихинский райсуд Перми в среду удовлетворил ходатайство следствия об избрании подросткам, устроившим резню в школе N127, меры пресечения в виде ареста, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Их обоих арестовали на два месяца. Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда медики скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", - сказала она.

По ее информации, срок ареста составит два месяца

"В любом случае два месяца (ареста - ИФ) здесь есть", - сказала пресс-секретарь.