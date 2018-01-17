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17.01.18 10:35

Пожар после хлопка газа в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону потушен, один человек погиб

© РИА Новости. Владимир Астапкович
17 января. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб в результате хлопка газа и последующего пожара в десятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону утром в среду, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Сообщение о пожаре в десятиэтажном доме в переулке Забайкальский, 5/4 поступило в 6:01 мск. Возгорание произошло на пятом этаже. В доме была проведена эвакуация жильцов. В 7:00 мск пожар был ликвидирован на площади 30 кв. метров. Предварительная причина возгорания - хлопок газа. В результате погиб один человек (мужчина)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, к тушению пожара было привлечено 47 человек и 14 единиц техники.

"В настоящее время 50 жильцов дома, в том числе 15 детей, находятся в пункте временного размещения, организованного на базе школы N56. Специалисты проводят проверку и выясняют причины хлопка газа", - уточнил представитель МЧС.

Он отметил, что в результате хлопка газа в доме выбиты окна с первый по девятый этаж, а также пострадали лифтовые двери.

"По предварительной информации, серьезных повреждений, влияющих на конструкцию здания в доме, нет. В настоящее время обследование здания ведется при помощи комплекса "Стрела - П". В здании выбиты окна. Также имеется информация о том, что пострадали двери лифтов", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в настоящее время дом отключен от газоснабжения. Все остальные системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.



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