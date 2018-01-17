480 млрд рублей затрачено на подготовку к ЧМ по футболу

17.01.18 10:46

© РИА Новости. Владимир Сергеев

17 января. Interfax-Russia.ru - Строительство стадионов к чемпионату мира по футболу в России завершается, на подготовку к ЧМ было затрачено из бюджетов 480 млрд рублей, заявил гендиректор Оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин.

"Подготовка в стабильном состоянии. Завершаем строительство последней партии стадионов, многие готовы. Начинается пусконаладка", - сказал А.Сорокин на Гайдаровском форуме в РАНХиГС в среду.

Он отметил, что в подготовку к ЧМ было вложено 480 млрд рублей федерального и региональных бюджетов. Также для финансирования ЧМ привлекались и частные средства.

"Есть шероховатости, которые надо устранить, но минимальные", - сказал А.Сорокин.