Инновационные светофоры появились еще на 25 пешеходных переходах в Москве

17.01.18 10:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 января. Interfax-Russia.ru - Эксперимент по подсветке светофоров продолжается в столице, инновационные технические устройства появились на 25 регулируемых пешеходных переходах, сообщает портал мэрии Москвы.

Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен, говорится в сообщении.

"Использование инновационных световых решений позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к переходу и таким образом сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток", - рассказал порталу руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев.

По его словам, дополнительная подсветка появляется на светофорах на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети. В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее количество ДТП. К концу марта этого года дополнительная подсветка светофоров появится еще на 44 пешеходных переходах, уточнил В.Юрьев.

Эксперимент по подсветке светофоров запустили в 2016 году на пяти пешеходных переходах. На этих же участках улично-дорожной сети были установлены дорожные знаки с внутренней желтой подсветкой.