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17.01.18 11:07
Биткойн потерял 25% стоимости за сутки
В ходе торгов курс опускался до $10 194, после чего стоимость криптовалюты начала восстанавливаться. В 9:40 МСК биткойн торгуется на отметке $11 378.
Падение продемонстрировали и другие цифровые активы: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple - на 40%.
Аналитик Forex.com Фавад Разакзада описал ситуацию на рынке криптовалют как "кровавую бойню", но предупредил, что говорить о близком конце цифровых валют пока преждевременно.
Резкое снижение курсов криптовалют последовало за заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.
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