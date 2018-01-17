Биткойн потерял 25% стоимости за сутки

17.01.18 11:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 января. Interfax-Russia.ru - Курс биткойна в ночь со вторника на среду падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.

В ходе торгов курс опускался до $10 194, после чего стоимость криптовалюты начала восстанавливаться. В 9:40 МСК биткойн торгуется на отметке $11 378.

Падение продемонстрировали и другие цифровые активы: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple - на 40%.

Аналитик Forex.com Фавад Разакзада описал ситуацию на рынке криптовалют как "кровавую бойню", но предупредил, что говорить о близком конце цифровых валют пока преждевременно.

Резкое снижение курсов криптовалют последовало за заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.