Число пострадавших в аварии с микроавтобусом в Тульской области выросло до 14

17.01.18 11:20

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 января. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Тульской области выросло до 14 человек, двое из них госпитализированы, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"На утро среды в медицинские учреждения обратились 14 человек, у которых травмы и ушибы. Двоим потребовалась госпитализация", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Щекинском районе у поселка Временный на 35-м километре автодороги Щёкино - Тула произошло столкновение автомобиля Hyundai и пассажирского микроавтобуса Iveko, следовавшего по 117-му маршруту. В салоне микроавтобуса находились более 20 пассажиров.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей. Двери микроавтобуса после столкновения заклинило, их пришлось открывать с помощью гидравлического инструмента.