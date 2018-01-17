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17.01.18 11:20
Число пострадавших в аварии с микроавтобусом в Тульской области выросло до 14
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
"На утро среды в медицинские учреждения обратились 14 человек, у которых травмы и ушибы. Двоим потребовалась госпитализация", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в Щекинском районе у поселка Временный на 35-м километре автодороги Щёкино - Тула произошло столкновение автомобиля Hyundai и пассажирского микроавтобуса Iveko, следовавшего по 117-му маршруту. В салоне микроавтобуса находились более 20 пассажиров.
По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей. Двери микроавтобуса после столкновения заклинило, их пришлось открывать с помощью гидравлического инструмента.
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