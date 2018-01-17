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17.01.18 11:32
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
Ведомство объявило в связи с этим желтый уровень опасности, когда погода представляет потенциальные риски.
По прогнозу синоптиков, в среду в столице ожидается от минус 4 до минус 6 градусов, пройдет небольшой снег. Атмосферное давление будет падать - с 751 до 746 мм рт.ст.
Ближайшей ночью в городе может похолодать до минус 10, по области - до минус 11 градусов. Осадки в виде снега и ветер с порывами до 12-17 м/с сохранятся
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