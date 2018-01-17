Экс-сотрудница банка в Саратове отправится в колонию за многомиллионные хищения со счетов клиентов

17.01.18 11:56

© РИА Новости. Сергей Венявский

17 января. Interfax-Russia.ru - Суд вынес приговор бывшей сотруднице одного из банков Саратова, обвинявшейся в крупном мошенничестве с деньгами клиентов, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.

Подсудимая приговорена к шести годам колонии общего режима. Кроме того, суд наложил арест на ее имущество на 5 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, руководству банка было внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению таких преступлений.

По версии следствия, с марта 2015 по сентябрь 2016 года 27-летняя Алла Иванова, будучи ведущим специалистом одного из коммерческих банков Саратова, украла более 8 млн рублей со счетов девяти вкладчиков.

Позже, когда полиция обнаружила кражи, А.Иванова похитила у своих знакомых еще 24 млн рублей, из этих денег она 9 млн рублей внесла в банк для погашения ущерба, а остальные присвоила, говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия сотрудницы банка по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).