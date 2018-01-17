Отстрел волков проведут на территории заказника под Тобольском после нападения волка на домашнюю собаку

17.01.18 12:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области продолжает расти число районов, где охотинспекторам в этом году предстоит провести отстрел волчьих стай.

В частности, областное Госохотуправление приняло решение о регулировании численности волков в охотничьих угодьях Тобольского района, в том числе на территории заказника "Абалакский природно-исторический комплекс", сообщается на сайте ведомства.

В свою очередь, в Тобольском райотделе областного Госохотуправления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в среду, что отстрел связан с нападением волка на деревенскую собаку.

"Инцидент случился в деревне Байгара, что находится на территории Абалакского заказника. Волк загрыз собаку, которая была на привязи", - сказал сотрудник райотдела.

По его словам, на деревенского пса напал волк-одиночка.

"Волк старый, поэтому не в состоянии добыть себе корм в тайге. Чтобы обезопасить и другие населенные пункты от хищников, принято решение о регулировании численности волков на территории заказника и в лесах района до конца зимы", - отметил собеседник агентства.

Охотоведам дано разрешение на отстрел десяти волков.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2017 года отстрел волчьих стай, разгуливающих вблизи населенных пунктов, уже проводился в Исетском, Вагайском, Ишимском, Упоровском, Омутинском, Ялуторовском, Сладковском, Аромашевском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

С конца ноября прошлого года и до начала апреля 2018 года отстрел хищников пройдет в Ялуторовском, Упоровском, Аромашевском, Уватском и Ярковском районах.