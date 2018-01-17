Семь детей в одной из школ в Свердловской области подхватили ротавирусную инфекцию

17.01.18 12:10

© РИА Новости. Ю.Иванов

17 января. Interfax-Russia.ru - Ротавирусная инфекция выявлена у нескольких учащихся одной из школ Асбеста (Свердловская область), где в конце прошлой недели более 20 детей пожаловались на недомогание, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду.

"26 контактных детей прошли обследование с подозрением на ротавирусную инфекцию, сезонный подъем которой наблюдается в настоящее время. У семерых лабораторно подтвержден диагноз "ротавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трое детей были госпитализированы.

"На сегодняшний день все чувствуют себя удовлетворительно. Те трое детей, которые были госпитализированы накануне, сегодня будут выписаны из больницы ", - отметил он.

В связи с происшедшим следственные органы и прокуратура проводят проверку.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщает, что 24 школьника пожаловались на ухудшение состояния здоровья 12 января. Следователи проанализируют документы по санитарным нормам и правилам пребывания детей в этой школе. В настоящее время опрашиваются школьники и представители администрации учебного заведения.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуратура Асбеста проводит также проверку.

"Сейчас у школьников взяты анализы для определения причины ухудшения состояния здоровья, и уже после получения результатов будет установлен конкретный диагноз, после чего будет ясна картина, из-за чего это произошло", - сказал собеседник агентства.

При наличии оснований будут приниматься акты прокурорского реагирования