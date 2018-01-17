Повреждения в результате хлопка газа в доме в Ростове-на-Дону получили более 30 квартир

17.01.18 12:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - Двери трех десятков квартир многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, где произошел хлопок газа, повреждены ударной волной, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" официальный представитель прокуратуры региона Оксана Сухарева.

"По предварительной информации, ударной волной вынесло двери в 33 квартирах, повреждена шахта лифта и сама квартира потерпевшего, который от взрыва погиб на месте происшествия. Он был инвалидом", - сказала О.Сухарева.

Она сообщила, что зафиксированы капитальные повреждения конструкций в семи квартирах.

"В результате визуального осмотра установлено, что взрывом повреждена часть фасада дома со стороны квартиры N23 (где произошел хлопок газа - ИФ), семь квартир, расположенных на четвертом, пятом, шестом этажах, получили капитальные повреждения конструкций. Также повреждены семь автомобилей, припаркованных перед домом", - уточнила О.Сухарева.

По ее словам, проверка по данному факту проводится следственным отделом по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону регионального следственного управления СК РФ, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области агентству уточнили, что в настоящее время для эвакуированных из дома жильцов подготовлены два пункта временного размещения на базе средних школ №56 и №90.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа и последующего пожара в десятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону утром в среду погиб мужчина.

Из дома было эвакуировано 50 человек, в том числе 15 детей. В доме выбиты окна с первый по девятый этаж, также пострадали лифтовые двери. В настоящее время дом отключен от газоснабжения.