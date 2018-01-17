Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение в групповом покушении на убийство

17.01.18 12:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Следствие по уголовному делу о резне в пермской школе предъявило двум подросткам обвинение в групповом покушении на убийство учеников и учителя, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый - бывший ученик этого учебного заведения - пришли в школу, вооружившись ножами.

"Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения", - сказала С.Петренко.