|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.01.18 12:26
Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение в групповом покушении на убийство
"Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый - бывший ученик этого учебного заведения - пришли в школу, вооружившись ножами.
"Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения", - сказала С.Петренко.
|
Interfax-Russia.ru – Москва провожает 2017 год с оптимизмом. В столице обновили транспорт, пешеходные зоны и провели пышные праздники. Однако нововведения не обошлись без скандалов.
.
Interfax-Russia.ru – Экс-владелец столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу на производстве, заявив, что он жертва рейдерского захвата.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных
разработка : web.finmarket