Только один город в год сможет войти в "Золотое кольцо"

17.01.18 13:12

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 января. Interfax-Russia.ru - В список маршрута "Золотое кольцо" будет ежегодно добавляться один город, сообщил министр культуры Владимир Мединский на Форуме малых городов и исторических поселений России.

"В 2017 году отпраздновали 50-летие маршрута "Золотое кольцо". Мы решили это виртуальное сообщество городов формализовать, создали союз городов "Золотого кольца", - сказал министр в среду, отметив, что в настоящее время в списке фигурируют города, признанные участниками этого маршрута ещё в СССР.

Это восемь городов из пяти регионов России - Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

"Сейчас многие города подали заявки на включение в список "Золотого кольца". В частности, это Углич, Тула, Боровск, Таруса и Калуга. Нами принято решение включать в список не более одного города в год. Но город должен соответствовать определенным критериям, чтобы попасть в этот элитный клуб "Золотого кольца", - отметил В.Мединский.

Кроме того, он сообщил, что в начале февраля планируется формализовать проект "Серебряное ожерелье", куда войдут "наиболее интересные и культурные города", в том числе малые города Северо-запада страны.