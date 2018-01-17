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17.01.18 13:29
Молочно-товарная ферма за 12,5 млн руб. открылась в Тамбовской области
Объем инвестиций в строительство составил 12,5 млн рублей. Больше половины из общей суммы - средства грантовой поддержки, предоставленной фермеру в 2017 году.
Молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития Тамбовской области, отмечается в сообщении.
"В последние годы нам удалось добиться стабилизации производства молока за счет введения в эксплуатацию новых молочных комплексов, реконструкции молочно-товарных ферм, а также внедрения современных технологий содержания, кормления коров. В 2017 году в регионе произведено около 95,4 тыс. тонн молока (103% к уровню прошлого года)", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Сергея Иванова.
Ввод в эксплуатацию новой фермы позволит дополнительно производить в Уваровском районе более 500 тонн молока в год.
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