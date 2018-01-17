Молочно-товарная ферма за 12,5 млн руб. открылась в Тамбовской области

17.01.18 13:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 января. Interfax-Russia.ru - Крестьянско-фермерское хозяйство Вячеслава Сторожева ввело в Уваровском районе Тамбовской области молочно-товарную ферму на 100 голов скота, сообщает пресс-служба администрации региона.

Объем инвестиций в строительство составил 12,5 млн рублей. Больше половины из общей суммы - средства грантовой поддержки, предоставленной фермеру в 2017 году.

Молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений развития Тамбовской области, отмечается в сообщении.

"В последние годы нам удалось добиться стабилизации производства молока за счет введения в эксплуатацию новых молочных комплексов, реконструкции молочно-товарных ферм, а также внедрения современных технологий содержания, кормления коров. В 2017 году в регионе произведено около 95,4 тыс. тонн молока (103% к уровню прошлого года)", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Сергея Иванова.

Ввод в эксплуатацию новой фермы позволит дополнительно производить в Уваровском районе более 500 тонн молока в год.