Задержание руководителя "Мемориала" не является признаком кампании против правозащитников в Чечне

17.01.18 13:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле высказали мнение, что на основании инцидента с задержанием руководителя "Мемориала" в Чечне нельзя делать вывод о проведении кампании против независимых правозащитных организаций в этой республике.

"Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя "Мемориала" в Чечне. Идет следствие и, собственно, только следствие правомочно определить, насколько обоснованы эти обвинения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Так он ответил на вопрос, не вызывает ли обеспокоенность в Кремле ситуация вокруг "Мемориала" в Чечне и Ингушетии, где, возможно, идет скоординированная кампания против независимых правозащитных организаций.

По словам Д.Пескова, на основании этого инцидента делать обобщенные выводы "не считаем возможным".

При этом он обратил внимание, что инцидент со сгоревшим офисом "Мемориала" произошел в другом субъекте - Ингушетии.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании руководителя чеченского отделения Оюба Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине О.Титиева был обнаружен пакет предположительно с марихуаной, и гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

О.Титиев вину не признал и настаивал, что наркотики ему были подброшены. Провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания О.Титиева. "Нельзя исключать ни одну из версий, поэтому мы предлагаем, чтобы наряду с расследованием дела о перевозке наркотиков проводилась доследственная проверка по делу о подбросе наркотиков. Причем такая проверка должна быть в соответствии с законом организована именно Следственным комитетом", - сказал глава СПЧ "Интерфаксу".

Однако СК не нашел оснований для проведения проверки, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.

17 января в "Мемориале" заявили о пожаре в офисе правозащитного центра в Ингушетии в результате поджога. "Сегодня ночью был совершен поджог помещения представительства Правозащитного центра "Мемориал" в городе Назрань", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала".

В организации отметили, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как в 03:35 17 января к зданию подъехал автомобиль, из которого вышли два человека в масках, державшие в руках канистру. "Приставив к стене лестницу, они поднялись к окну второго этажа, где и располагается помещение "Мемориала". По пути они пытались сломать видеокамеру, но это им не удалось. Поднявшись к окну, они покинули зону видимости камеры", - отметили в пресс-службе.

Далее, как предполагают в "Мемориале", они разбили окно и проникли в помещение, разлили внутри содержимое канистры и совершили поджог. На камеру также попало их бегство с места событий, отметили в правозащитном центре.

В результате пожара пострадали три комнаты из шести находящихся в помещении "Мемориала", сгорела часть документации, оргтехника.

"Нам очевидна связь этого поджога с теми силами, которые пытаются уничтожить работу ПЦ "Мемориал" в Чечне и выдавить "Мемориал" в целом из всего региона Северного Кавказа", - заявили в "Мемориале".

В Главном управлении МЧС по Ингушетии сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что в двухэтажном здании правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Пострадавших нет, сгорели компьютеры и офисная мебель. Пожар ликвидирован в 06:20.