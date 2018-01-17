В 2017 году в Петербурге похолодало по сравнению с предыдущими аномально теплыми периодами

17.01.18 13:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 января. Interfax-Russia.ru - Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге в 2017 году составила плюс 6,2 градуса, в городе по сравнению с аномально теплыми годами похолодало, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Прошедший год в Петербурге был теплым, но по сравнению с другими годами он похолодел и сейчас занимает 22-24 строчку среди самых теплых лет за историю метеонаблюдений в городе. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 6,2 градуса, более теплым был, в частности, рекордный 2015 год, когда этот показатель достиг плюс 7,7 градусов", - рассказал А.Колесов на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

Он отметил, что в 2017 году были аномально холодными весна и первая половина лета, а осенью и зимой, напротив, наблюдалась положительная аномалия.

"Очень теплым оказался декабрь, средняя температура составила плюс 0,4 градуса, аномалия - плюс 5 градусов. Этот декабрь оказался восьмым в списке самых теплых в Петербурге, уступив, в частности, 2006, 2015, 1972 годам", - добавил синоптик.

Первая декада января, по его данным, также оказалась очень теплой, уступив только 2007 и 2014 годам. 16 января в городе зарегистрирована самая холодная температура за всю зиму, начиная с ноября. В этот день в городе похолодало до минус 11 градусов.