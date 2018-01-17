СКР проверяет закрытую из-за ОРВИ школу из-за массового отравления детей в Мурманской области

17.01.18 14:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 января. Interfax-Russia.ru - В школе N2 Полярного (ЗАТО Александровск, Мурманская область) региональное управление СКР ведет проверку по факту массового отравления детей, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

С 15 января школа закрыта по распоряжению главного государственного санитарного врача Федерального медико-биологического агентства России в Мурманске и Мурманской области "в связи с отсутствием по причине ОРВИ более 20% обучающихся".

"Предварительно установлено, что с 11 января в учреждения здравоохранения ЗАТО Александровск за медицинской помощью обратилось не менее 40 воспитанников школы с признаками отравления", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Ксения Кошелюк.

В ходе проверки следователи опрашивают пострадавших, персонал школы. Кроме того, назначены необходимые исследования и изучается документация по организации питания детей.

"Пока отобраны все необходимые пробы, сделаны смывы, материал передан для исследования. Пока сложно сказать, что это - бактериальный агент либо вирусный агент, что явилось путем передачи. Для того, чтобы не было распространения среди учащихся в дальнейшем и принято решение о приостановлении учебного процесса", - ранее сообщал журналистам руководитель межрайонного управления N120 ФМБА России Игорь Кемский.