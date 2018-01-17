Московские эксперты за год выявили 600 новых сайтов, нарушающих авторские права

17.01.18 14:27

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 января. Interfax-Russia.ru - Экспертами ГБУ "Московский исследовательский центр", подведомственного департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, в 2017 году было выявлено 600 новых сайтов, нарушающих авторские права в сети интернет.

"За год проведен анализ по наличию на этих сайтах 325 объектов авторского права. Потери бюджета за 2017 год вследствие незаконного использования объектов авторского права и смежных прав в интернете, экспертизу и исследование которых осуществляли эксперты ГБУ "МИЦ", составили 17,6 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности в среду.

По словам собеседника агентства, с 2012 года специалистами "МИЦ" выявлено более 3 тыс. сайтов, нарушающих авторские права, около половины из которых на данный момент уже закрыты. При этом 46% продолжающих функционировать сайтов распространяют кинопродукцию в режиме он-лайн, 15% - программное обеспечение, 14% - торрент-трекеры, 13% распространяют музыкальные произведения, 12% - книги.

Кроме того, в прошлом году сотрудниками "МИЦ" проведено порядка 600 проверок торговых точек на наличие контрафактного цифрового контента.

"По результатам мониторинга можно отметить, что доля контрафактного цифрового контента в столичных торговых точках год от года снижается", - добавил собеседник "Интерфакса".

Используя результаты проверок ГБУ "МИЦ", сотрудники правоохранительных органов в 2017 году закрыли 84 торговые точки, на которых обнаружена контрафактная продукция.