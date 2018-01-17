Два бомбардировщика ВВС США, способных нести ядерное оружие, вылетели на Балтику

17.01.18 14:49

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 января. Interfax-Russia.ru - Два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, в среду в рамках учений с ВВС Литвы вылетели на выполнение тренировочных заданий в регион Балтийского моря, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По их данным, американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012 поднялись с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Ожидается, что продолжительность их полетов составит не менее шести-восьми часов.

На минувшей неделе посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые проходят в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, принимают участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.