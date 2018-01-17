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17.01.18 14:49
Два бомбардировщика ВВС США, способных нести ядерное оружие, вылетели на Балтику
По их данным, американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012 поднялись с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Ожидается, что продолжительность их полетов составит не менее шести-восьми часов.
На минувшей неделе посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые проходят в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, принимают участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.
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