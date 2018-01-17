Губернатор Челябинской области поручил разобраться в обстоятельствах инцидента в сельской школе

17.01.18 15:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться в обстоятельствах инцидента в сельской школе, где один ученик ранил другого во время драки, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

"Губернатор поручил разобраться в обстоятельствах происшествия, оценить эффективность оперативных действий и принять меры по недопущению подобных инцидентов. Поручение дано социальному блоку правительства, местным властям и уполномоченному по правам человека в Челябинской области Ирине Буториной", - сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что в школу оперативно прибыл наряд полиции, машина скорой помощи и реанимация.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, сознание он не терял, обильной кровопотери тоже нет, жизненно важные органы не задеты. Ученик находится сейчас в общей палате медицинского учреждения", - сказал Д.Федечкин.

Как сообщалось, в среду в школе поселка Смольное Сосновского района во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого.

По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние удовлетворительное. Других пострадавших нет.