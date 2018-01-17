Динамическая модель робота-младенца разработана в Саратовском медицинском университете

17.01.18 15:39

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 января. Interfax-Russia.ru - Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали, запатентовали и внедряют в производство модель робота-симулятора младенца для обучения студентов.

"Модель разработана на кафедре пропедевтики детских болезней под руководством профессора Нины Болотовой и представляет собой изделие, изображающее младенца, в которое встроена механическая часть и мини-компьютер. Робот на очень высоком уровне воспроизводит рефлексы ребенка: двигает ручками и ножками, может шагать",- рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" проректор СГМУ по научной работе Александр Федонников.

Модель позволяет студентам ознакомиться в динамике с рефлексами детей первого года жизни.

"В последние годы в России активно внедряется модель симуляционного обучения студентов медицинских вузов и колледжей. И сразу возникает ряд вопросов",- заметил проректор СГМУ.

Как правило, многие симуляторы зарубежного производства и достаточно дорогие, если они качественные. Есть и более дешевые аналоги, но они не всегда обладают необходимым уровнем качества и надежности, полагает проректор СГМУ.

"Разработав, запатентовав и внедрив в производство нашу модель, мы предлагаем медицинским вузам страны, ближнего и дальнего Зарубежья конкурентоспособный продукт высокого качества, реализуя при этом государственную задачу по развитию импортозамещения",- сказал А.Федонников.

По словам проректора СГМУ, изобретение саратовских ученых позволит решить еще одну очень важную проблему.

"В силу этических причин грудной ребенок не может являться материалом для отработки практических навыков, и обычно матери очень неохотно идут на то, чтобы отдавать своих детей студентам на групповые занятия. Появление такого динамического робота-симулятора позволит в полной мере обеспечить будущим детским врачам необходимый уровень освоения профессиональных компетенций",- отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что проект прошел классическую инновационную цепочку: от идеи, через грантовую поддержку и патентование, с выходом на реальное производство.

"В настоящее время уже изготовлена опытная партия на казанском предприятии "Зарница", мы находимся в стадии заключения лицензионного договора", - добавил А.Федонников.