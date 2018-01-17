Путин в четверг примет участие в мероприятиях к годовщине прорыва блокады Ленинграда

17.01.18 15:55

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 18 января посетит Северо-Западный федеральный округ, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства возложит цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, В.Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда "Шлиссельбург". Участникам встречи будет представлен фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке.