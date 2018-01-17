Песков ответил на вопрос о здоровье Путина

17.01.18 15:43

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли по аналогии с докладом о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа подобный формат отчета о состоянии здоровья В.Путина.

"Мне не известно о том, что такие форматы готовятся. В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", - сказал пресс-секретарь главы государства.